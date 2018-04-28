«Улыбаемся и машем»: Украина терпит «Турецкий поток», чтобы не ссориться с Анкарой

Киев, 28 апреля. В Киеве не протестуют против строительства газопровода «Турецкий поток», как против «Северного потока-2», потому как не хотят ссориться с Турцией. Как говорится в статье киевского еженедельника «Зеркало недели», строительство «Турецкого потока» означает для Украины потерю полумиллиарда долларов платы за транзит.

Издание сообщает, что почти все официальные лица на Украине молчат по поводу «Турецкого потока», и на данный момент вокруг него лишь «гнетущая тишина», чего не скажешь о «Северном потоке», которому уделяется практически все внимание. При этом в Европейском союзе до сих пор существуют шансы «отыграть или хотя бы замедлить строительство» газопровода.

«Командировки в Брюссель тоже приятнее, чем в Анкару, где вас никто не ждет. Так что оставалось работать в режиме «улыбаемся и машем», дабы не портить отношения с Турцией, — пишет издание. — Ее позиция очень важна по Крыму».

В свою очередь, газ из «Турецкого потока» будет поставляться, в том числе, и по реверсу на Украину, в чем и заключается главный парадокс, передает издание «Политнавигатор».

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что выдача разрешений на строительство «Северного потока – 2» нанесла мощный удар по Киеву.

В марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот.