Армянские власти исключают применение силы против митингующих
Ереван, 28 апреля. Исполняющий обязанности министра юстиции Армении Давид Арутюнян заявил, что власти страны исключают применение силы против митингующих сторонников оппозиции, если их действия не угрожают жизни и здоровью граждан.
Об этом Арутюнян сообщил на брифинге в правительстве. Исполняющий обязанности министра юстиции заявил, что «любая мирная демонстрация имеет право на существование».
«Силовые методы мы исключаем изначально. Силовые меры мы предусматриваем только в ходе беспорядков, в ходе которых есть угроза жизни и здоровью граждан», — добавил Арутюнян.
Напомним, акции протеста сторонников оппозиции в Армении начались в середине апреля. На их фоне премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку.
Ранее Кремль выразил надежду, что ситуация в Армении будет урегулирована в рамках конституционного поля в ближайшее время.