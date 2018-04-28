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Минтранс РФ готовит программу реконструкции и строительства региональных аэропортов
Общество
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    Минтранс РФ готовит программу реконструкции и строительства региональных аэропортов

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    Минтранс РФ готовит программу реконструкции и строительства региональных аэропортов

    Улан-Удэ, 28 апреля. Минтранс России предложит в ближайшее время программу реконструкции и строительства региональных аэропортов в России.

    Как рассказал глава ведомства Максим Соколов на совещании в Улан-Удэ, проект будет рассмотрен в рамках бюджетного процесса. Соколов добавил, что министерство готовит предложения по аэродромной составляющей в соответствии с указаниями президента России Владимира Путина.

    Соколов уточнил, что программа будет реализовываться в рамках государственной программы, пролонгации ее до 2025 года, в рамках плана развития магистральной инфраструктуры, о которой говорилось в послании.

    Минтранс РФ готовит программу реконструкции и строительства региональных аэропортов

    Автор: Анна Иванова
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