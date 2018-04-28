Минтранс РФ готовит программу реконструкции и строительства региональных аэропортов

Улан-Удэ, 28 апреля. Минтранс России предложит в ближайшее время программу реконструкции и строительства региональных аэропортов в России.

Как рассказал глава ведомства Максим Соколов на совещании в Улан-Удэ, проект будет рассмотрен в рамках бюджетного процесса. Соколов добавил, что министерство готовит предложения по аэродромной составляющей в соответствии с указаниями президента России Владимира Путина.

Соколов уточнил, что программа будет реализовываться в рамках государственной программы, пролонгации ее до 2025 года, в рамках плана развития магистральной инфраструктуры, о которой говорилось в послании.