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Дипломаты проверяют сообщения о задержании 17 россиян в Египте
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    Дипломаты проверяют сообщения о задержании 17 россиян в Египте

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    Дипломаты проверяют сообщения о задержании 17 россиян в Египте

    Каир, 28 апреля. Российское посольство в Каире проверяет сообщения о задержании в Египте 17 граждан РФ, среди которых есть дети, сообщает в субботу консульский отдел посольства.

    Дипломаты уточнили, что информация о задержании 17 уроженцев Дагестана и их детей в возрасте от трех до девяти лет поступила от соотечественников, в Египте россияне находятся на обучении, передает ТАСС.

    «Мы выясняем все обстоятельства случившегося, Москва проинформирована, ожидаем от египетской стороны разъяснений по поводу произошедшего и обстоятельств их задержания, если оно имело место быть», — добавили в посольстве.

    Ранее россиянин был задержан в Китае за то, что он совершил прыжок с парашютом со строящегося небоскреба «Чжунго Цзунь».

    Автор: Василий Котов
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