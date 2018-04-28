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«АвтоВАЗ» остановит конвейер на 2 недели
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    «АвтоВАЗ» остановит конвейер на 2 недели

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    «АвтоВАЗ» остановит конвейер на 2 недели

    Москва, 28 апреля. «АвтоВАЗ» и завод Lada в Ижевске остановят свои конвейеры на 2 недели. Об этом информирует пресс-служба автопроизводителя. 

    Сообщается, что корпоративный отпуск сотрудников предприятий продлится с 3 по 10 мая, а производство будет приостановлено с 29 апреля по 14 мая. «АвтоВАЗ» заверил, что на покупателях отпуск никак не скажется. В компании подчеркнули, что успели собрать достаточное количество машин. 

    Во время майских праздников на предприятиях продолжится плановая модернизация оборудования, специалисты также проведут необходимые ремонтные работы.

    Напомним, ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил серийное производство Lada Vesta Cross в Ижевске. 

     

    Автор: Федор Веснин
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