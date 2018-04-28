«Под пиджачком усмирительная вышиванка торчит»: россияне осадили норвежскую писательницу за слова о распаде РФ

Осло, 28 апреля. Норвежская писательница Эрика Фатланд объехала 14 стран, расположенных вокруг России, и заявила, что РФ ждет распад. Россияне отреагировали на ее прогноз, услышав в заявлении литератора антироссийскую риторику, схожую с тем, что звучит на Украине.

В книге «Граница» Эрика Фатланд утверждает, что сопредельные с Россией страны относятся к ней как к старшей сестре, зная, что она «больше и сильнее».

«Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас», — добавила Фатланд, ее комментарий приводит датская газета Berlingske.

Россияне считают, что риторика норвежской писательницы сильно напоминает заявления, которые делают на Украине.

«Под пиджачком усмирительная вышиванка торчит», — иронично написал пользователь Смолящий.

«С таким же успехом я могу сказать, что развалится ЕС или Норвегии не станет», — считает Александр Шишкин.

Пользователи отмечают, что очень удобно делать какие-то прогнозы на столетие вперед. Однако россияне уверены, что даже через столетие Россия по-прежнему будет великой страной и сохранит свой статус.

«Желаю писательнице прожить 100 лет, чтобы убедиться в обратном», — пожелал Николай Бобков.

Когда писатели начинают говорить о политике, это является первым сигналом, что они очень хотят получить Нобелевскую премию по литературе. Как известно, нобелевский комитет нередко раздает премии, исходя из политической конъюктуры.

«Видно сильно хочет Нобелевку», — уверен пользователь Чатль.

«Реклама будущего Нобелевского лауреата?» — предположил Петр Кратов.

В целом, комментарий жительницы такой маленькой страны, как Норвегия, не стоит учитывать. Ее небольшого опыта путешествий недостаточно, чтобы делать какие-то выводы о России.