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«Под пиджачком усмирительная вышиванка торчит»: россияне осадили норвежскую писательницу за слова о распаде РФ
Общество
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    «Под пиджачком усмирительная вышиванка торчит»: россияне осадили норвежскую писательницу за слова о распаде РФ

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    «Под пиджачком усмирительная вышиванка торчит»: россияне осадили норвежскую писательницу за слова о распаде РФ

    Осло, 28 апреля. Норвежская писательница Эрика Фатланд объехала 14 стран, расположенных вокруг России, и заявила, что РФ ждет распад. Россияне отреагировали на ее прогноз, услышав в заявлении литератора антироссийскую риторику, схожую с тем, что звучит на Украине. 

    В книге «Граница» Эрика Фатланд утверждает, что сопредельные с Россией страны относятся к ней как к старшей сестре, зная, что она «больше и сильнее».

    «Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас», — добавила Фатланд, ее комментарий приводит датская газета Berlingske.

    Россияне считают, что риторика норвежской писательницы сильно напоминает заявления, которые делают на Украине.

    «Под пиджачком усмирительная вышиванка торчит», — иронично написал пользователь Смолящий.

    «С таким же успехом я могу сказать, что развалится ЕС или Норвегии не станет», — считает Александр Шишкин.

    «Под пиджачком усмирительная вышиванка торчит»: россияне осадили норвежскую писательницу за слова о распаде РФ

    Пользователи отмечают, что очень удобно делать какие-то прогнозы на столетие вперед. Однако россияне уверены, что даже через столетие Россия по-прежнему будет великой страной и сохранит свой статус.

    «Желаю писательнице прожить 100 лет, чтобы убедиться в обратном», — пожелал Николай Бобков.

    Когда писатели начинают говорить о политике, это является первым сигналом, что они очень хотят получить Нобелевскую премию по литературе. Как известно, нобелевский комитет нередко раздает премии, исходя из политической конъюктуры.

    «Видно сильно хочет Нобелевку», — уверен пользователь Чатль.

    «Реклама будущего Нобелевского лауреата?» — предположил Петр Кратов. 

    В целом, комментарий жительницы такой маленькой страны, как Норвегия, не стоит учитывать. Ее небольшого опыта путешествий недостаточно, чтобы делать какие-то выводы о России.

    «Мнение жительницы страны размером с Москву», — посмеялся Максим Камерер. 

    Автор: Ирина Селезнева
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