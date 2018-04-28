Меню
Политика
Лавров намерен обсудить Сирию с главой МИД Турции
Россия
Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра
Следующая новость
Загрузка...

    Лавров намерен обсудить Сирию с главой МИД Турции

    65

    Лавров намерен обсудить Сирию с главой МИД Турции

    Москва, 28 апреля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров намерен обсудить с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирийской республике, а также развитие отношений в ряде отраслей.

    Об этом сообщил сам глава российского внешнеполитического ведомства перед началом переговоров с Чавушоглу в Москве.

    По его словам, президенты РФ и Турции поддерживают постоянный контакт, расширяются гуманитарные связи, а между министерствами, отвечающими за транспорт, экономику и торговлю, интенсивно развиваются отношения.

    На сегодняшний день существует повод обменяться мнениями по актуальным международным проблемам, а также провести обзор того, как развиваются контакты по всем этим направлениям в рамках двусторонних отношений.

    «Я имею ввиду сирийское урегулирование в контексте решений, принятых в астанинском формате и на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи», — добавил Лавров.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.