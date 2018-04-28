Лавров намерен обсудить Сирию с главой МИД Турции

Москва, 28 апреля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров намерен обсудить с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирийской республике, а также развитие отношений в ряде отраслей.

Об этом сообщил сам глава российского внешнеполитического ведомства перед началом переговоров с Чавушоглу в Москве.

По его словам, президенты РФ и Турции поддерживают постоянный контакт, расширяются гуманитарные связи, а между министерствами, отвечающими за транспорт, экономику и торговлю, интенсивно развиваются отношения.

На сегодняшний день существует повод обменяться мнениями по актуальным международным проблемам, а также провести обзор того, как развиваются контакты по всем этим направлениям в рамках двусторонних отношений.