Химики в США синтезировали аналог пластмассы, который можно перерабатывать бесконечно

Вашингтон, 28 апреля. Специалисты из Университета штата Колорадо создали безотходный и устойчивый материал, который сможет конкурировать с обычными пластмассами. Они опубликовали свое исследование в журнале Scince. Эксперты рассказали, что материал простой в переработке.

Как уточнили специалисты, синтезированный полимер можно разобрать обратно на отдельные мономеры для полной химической рециркуляции. Это означает, что перерабатывать его можно бесконечное число раз. Полимеризацию и деполимеризацию вещество выдерживает бесконечное количество раз.

Лабораторные процедуры, как в случае с пластмассой, для этого не требуется. Ученые также добавили, что полимер достаточно легкий, прочный, термостойкий и долговечный.