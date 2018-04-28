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Химики в США синтезировали аналог пластмассы, который можно перерабатывать бесконечно
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    Химики в США синтезировали аналог пластмассы, который можно перерабатывать бесконечно

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    Химики в США синтезировали аналог пластмассы, который можно перерабатывать бесконечно

    Вашингтон, 28 апреля. Специалисты из Университета штата Колорадо создали безотходный и устойчивый материал, который сможет конкурировать с обычными пластмассами. Они опубликовали свое исследование в журнале Scince. Эксперты рассказали, что материал простой в переработке.

    Как уточнили специалисты, синтезированный полимер можно разобрать обратно на отдельные мономеры для полной химической рециркуляции. Это означает, что перерабатывать его можно бесконечное число раз. Полимеризацию и деполимеризацию вещество выдерживает бесконечное количество раз.

    Лабораторные процедуры, как в случае с пластмассой, для этого не требуется.  Ученые также добавили, что полимер достаточно легкий, прочный, термостойкий и долговечный.

    Химики в США синтезировали аналог пластмассы, который можно перерабатывать бесконечно

    Автор: Анна Иванова
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