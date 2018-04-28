Instagram начал тестировать новую функцию «Игнорировать»

Москва, 28 апреля. Руководство Instagram начало тестировать новые функции, среди которых режим Mute или «Игнорирование».

Кроме того, пользователи Instagram получили возможность отправлять эмодзи в Stories. Сами Stories получили специальный календарь, который значительно упрощает просмотр фотографий для юзера. Кроме того, появилась возможность записывать видео в режиме слоу-мо.

Ожидается, что функция «Игнора» будет работать примерно так же, как и в социальной сети Facebook. Пользователь будет оставаться в подписчиках, но не сможет просматривать фотографии юзера, который нажал кнопку Mute.

Ранее сообщалось, что Instagram работает со сбоями по всему миру.