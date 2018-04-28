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Instagram начал тестировать новую функцию «Игнорировать»
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    Instagram начал тестировать новую функцию «Игнорировать»

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    Instagram начал тестировать новую функцию «Игнорировать»

    Москва, 28 апреля. Руководство Instagram начало тестировать новые функции, среди которых режим Mute или «Игнорирование».

    Кроме того, пользователи Instagram получили возможность отправлять эмодзи в Stories. Сами Stories получили специальный календарь, который значительно упрощает просмотр фотографий для юзера. Кроме того, появилась возможность записывать видео в режиме слоу-мо.

    Ожидается, что функция «Игнора» будет работать примерно так же, как и в социальной сети Facebook. Пользователь будет оставаться в подписчиках, но не сможет просматривать фотографии юзера, который нажал кнопку Mute.

    Ранее сообщалось, что Instagram работает со сбоями по всему миру. 

    Автор: Дима Оленин
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