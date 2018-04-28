События недели: дайджест главных новостей России

Съезд Российского союза ректоров прошел в Санкт-Петербурге в конце недели. Участие в нем принял и президент страны Владимир Путин.

Глава государства обозначил основные направления, в которых сегодня необходимо развивать отечественную систему образования. Это научно-технологическое развитие, взаимодействие университетов со школами и обществом, а также международные аспекты деятельности российских вузов. Отметим, в будущем финансирование высшего образования вырастет в четыре раза.

Еще несколько поручений, данных президентом российскому правительству, касаются взаимодействия со СМИ. Кабмин должен разработать дополнительные меры поддержки для изданий, создающих продукцию для детей и подростков. Кроме того, до первого июля в законодательстве появятся изменения, которые дадут малоимущим гражданам и жителям отдаленных населенных пунктов техническую возможность принимать сигналы обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Депутаты Государственной Думы могут утвердить кандидатуру на пост премьер-министра уже на следующий день после инаугурации президента. Такое мнение высказал зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Он отметил, что так было не всегда, но большой авторитет Владимира Путина позволяет довольно быстро провести эту процедуру. Напомним, выборы прошли 18 марта. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Инаугурация состоится 7 мая.

Последствия урагана, обрушившегося на Москву, до сих пор разгребают столичные коммунальные службы. В результате разгула стихии повреждены порядка тысячи деревьев, десятки автомобилей, крыши домов. Кроме того, есть пострадавшие, погибла 12-летняя девочка. Ее семье будет оказана единовременная материальная помощь в размере одного миллиона рублей. Каждый госпитализированный пострадавший получит по 500 тысяч, а те, кому понадобилась амбулаторная помощь по 100 тысяч рублей.

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности оценил законопроект о санкциях со стороны России в ответ на ограничительные меры США. Он соответствует интересам и способствует укреплению территориальной целостности нашей страны, к такому выводу пришли специалисты. Госдума в первом чтении рассмотрит документ в мае. Он предлагает запретить ввоз в Россию сельскохозяйственной, алкогольной, табачной и фармакологической иностранной продукции.

Пятеро россиян получили золотые медали «Герой Труда Российской Федерации». Торжественная церемония вручения состоялась в Кремле в минувшую среду и была приурочена к грядущему Празднику весны и труда. Из рук президента награды получили генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь, проходчик шахты «Талдинская-Западная – 2» Александр Куличенко и профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Галина Савельева.

Российских любителей балета лишили британского «Лебединого озера». Правда, судя по реакции наших сограждан, этим известием огорчены немногие. Речь идет о скандальной постановке хореографа Мэтью Борна, участие в которой принимают исключительно мужчины.

«Многие артисты наотрез отказываются от гастролей, потому что опасаются за свою безопасность в гомофобной стране, — подчеркнул хореограф и режиссер.

На официальном сайте футбольной сборной России проходит голосование за девиз для команды на Чемпионате мира. Болельщикам необходимо проголосовать за один из трех предложенных вариантов: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» или «Русские медведи движутся к победе». Победивший слоган украсит автобус команды.

На автодорожной части Крымского моста провели статические и динамические испытания. Специалисты вынесли вердикт: конструкция надежна и готова к регулярному пользованию. Это финишная фаза перед итоговой приемочной комиссией и уже совсем скоро переправа будет открыта для автомобилистов.