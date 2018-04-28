Сирия: жители Латакии присоединились к акции в поддержку детей, страдающих аутизмом — видео ФАН

В Латакии после восьми лет перерыва возобновился ежегодный марш в поддержку детей больных аутизмом. Цель акции — привлечь внимание общественности к этой проблеме. Несколько тысяч сирийцев присоединились к мероприятию. Его освещал спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР, который поговорил с активистами и участниками марша, после чего прислал в нашу редакцию эксклюзивную видеозапись.

Мероприятие было организовано сирийской Ассоциацией помощи аутичным детям. В рамках данной акции в городе прошли спортивные игры, активисты раздали подарки детям, а завершился вечер благотворительным концертом. Одна из участниц марша по имени Азиль подчеркнула, что проведение такого важного мероприятия стало возможным благодаря успехам Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников в борьбе с терроризмом. Таким образом, возобновление этой акции не только напоминает о важной проблеме, но и демонстрирует то, что арабская республика возвращается к миру.

«После восьми лет войны и восьми лет постоянных минометных обстрелов по всей Сирии, после тех времен, когда мы не могли выйти из дома, мы снова живем в мире и устареваем это мероприятие, которые прекратилось на эти восемь лет. И это все благодаря САА и ее союзникам, благодаря их победам в Думе, в Гуте и во всей Сирии. Мы демонстрируем всему миру, что у нас продолжается нормальная жизнь. И напоминаем, что есть дети, больные аутизмом, и что они тоже страдают. Мы делаем все это для того, чтобы они не были забыты, даже несмотря на кризис, и чтобы сообщество людей, которых волнует проблема аутизма, вернулось к работе», — отметила девушка.

По мнению одного из организаторов марша, теперь после войны, которая нанесла урон многим жителям страны, работа организаций, защищающих права и поддерживающих людей с ограниченными возможностями, имеет еще большую значимость. Их ассоциация намеревалась как можно скорее возобновить работу, и сейчас, когда ситуация в Сирии стабилизируется, это наконец стало возможным в полной мере.