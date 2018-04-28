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ДНР: ВСУ открыли массированный огонь по Докучаевску, погибли два человека
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    ДНР: ВСУ открыли массированный огонь по Докучаевску, погибли два человека

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    ДНР: ВСУ открыли массированный огонь по Докучаевску, погибли два человека

    Донецк, 28 апреля. В субботу в ходе массированного обстрела со стороны украинских силовиков в Докучаевске погибли два человека, еще один получил ранение. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. 

    Как стало известно, Докучаевск подвергся обстрелу со стороны ВСУ в 9.35. Украинские военные произвели два выстрела из танка, а также выпустили из минометов 41 мину калибром 120 мм. 

    «По предварительным данным, в результате прямого попадания боеприпаса в машину по вывозу мусора ранена женщина, погибли двое мужчин», — сообщил журналистам  руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские военные выпустили по территории ДНР более 750 единиц различных боеприпасов.

    Автор: Тимур Румянцев
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