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Власти Сирии опровергли существование указа Асада об имуществе беженцев
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    Власти Сирии опровергли существование указа Асада об имуществе беженцев

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    Власти Сирии опровергли существование указа Асада об имуществе беженцев

    Дамаск, 28 апреля. Секретарь народного совета Сирии Халед Аббуд заявил, что сирийский лидер Башар Асад не издавал указа о конфискации имущества граждан, которые не предъявят свидетельство на право собственности в течение 30 дней.

    Ранее немецкое издание Sddeutsche Zeitung со ссылкой на немецкое МИД сообщило, что якобы президент Сирии подписал указ, согласно которому беженцев могут лишать собственности. По данным изданиям, в указе говорится, что, если собственник не предоставит в течение 30 дней документов о владении имущества, то власти смогут выдать другим лицам разрешение на строительство на данном участке.  Министерство иностранных дел Германии призвало помешать реализации этого указа.

    Аббуд отреагировал на данное сообщение, отметив, что никакого указа по данной теме нет. По его мнению, такой указ фактически нарушал бы конституцию.Об этом сообщает РИА Новости.

    «Сирийское государство не думает в таком направлении. Районы возвращаются под контроль сирийской армии, которая представляет сирийское правительство, которое в ответе за своих граждан, все под одной крышей закона», — отметил Аббуд.

    По словам секретаря народного совета, правительство осознает, что граждане не могут добраться «до своих территорий, многие из них уехали или вынуждены были уехать из-за террора».

    «В таком случае как может быть издан закон на фоне неспособности граждан добраться до своих свидетельств на собственность, чтобы подтвердить ее?» — заявил он.

    Секретарь также отметил, что возможно сирийцам потребуется подтвердить свою собственность, так как многие районы были разрушены и подвержены уничтожению, разграблению и террору.

    Отметим, что западные СМИ неоднократно писали разные несуществующие истории  про президента Сирии Башара Асада.  Цель таких небылиц — представить его в глазах мировой общественности в неблагоприятном свете.  

    Автор: Алексей Громов
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