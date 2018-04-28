Центр организации движения уточнил, как 1 мая ограничат проезд в Москве

Москва, 28 апреля. В столичном Центре организации дорожного движения рассказали, какие улицы в центре Москвы перекроют из-за праздничных мероприятий 1 мая.

Сообщается, что во вторник с 6.30 утра закроют для проезда движение на улицах Ильинка и Варварка. Также будет ограничен проезд по Васильевскому спуску и Москворецком мосту. С 9.00 список улиц с ограниченным движением дополнят Тверская (на участке от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд), сама улица Охотный ряд и Моховая.

Позднее — в период с 11.00 до 15.00 — ограничат проезд на Калужской площади, улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, на Малом и Большом Каменных мостах.

Движение на всех этих участках будут открывать по мере прохождения участников Парада.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля в Москве состоялась репетиция Парада Победы. В тренировке приняли участие более 12,5 тысячи военных.