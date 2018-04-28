Иран призвал глав двух Корей остерегаться США после саммита в Пханмунджоме

Тегеран, 28 апреля. Власти Ирана приветствуют встречу лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, призывая при этом остерегаться США. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД ИРИ Бахрама Касеми.

Иран всегда выступал за снижение политической напряженности на Корейском полуострове и приветствует шаги лидеров двух Корей по нормализации отношений. Эту встречу следует рассматривать, как ответственный шаг в правильном направлении, отмечается в релизе.

Тегеран убежден, что новая глава в отношениях Сеула и Пхеньяна должна продолжаться без вмешательства и провокаций со стороны других стран. Бахрам Касеми указал на США, которым характерно несоблюдение международных обязательств.

«Сорокалетний опыт Исламской Республики Иран, особенно касающийся СВПД, показывает, что США являются неблагонадежным игроком, не считающим себя связанным международными обязательствами», — отметил иранский дипломат.

Напомним, что 27 апреля состоялась первая встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с его коллегой из Южной Кореи. По итогам саммита в Пханмунджоме стороны приняли декларацию о шагах, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова, укрепление отношений и мирное соседство.