США будут любыми способами уничтожать влияние Ирана в Сирии и Ираке — военный эксперт

Вашингтон и его союзники по международной антитеррористической коалиции должны приложить усилия к тому, чтобы победа над «Исламским государством»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) на территории Сирийской Арабской Республики не была использована Ираном. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«По мере того, как мы уничтожаем малые остатки ИГ1, мы также должны обеспечить то, чтобы Иран не получил выгоду от нашего успеха», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Давление на Иран

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что слова Трампа показывают, прежде всего, что давление на Иран, которое он обещал уже во время президентской кампании и усиление которого ожидалось с назначением Джона Болтона на должность советника по национальной безопасности, приобретает вполне конкретные черты. Очевидно, что влияние Тегерана в Сирии и Ираке американцы будут любыми способами уменьшать и уничтожать. Кроме того, на сам Иран Вашингтон планирует наложить экономические санкции. В связи с этим Белому дому необходим пересмотр договора по ядерной сделке.

«Причины резкой смены приоритетов во внешней политике после прихода Трампа к власти — интересы стоящих за Республиканской партией крупных корпораций. Традиционно республиканская часть элиты имеет хорошие отношения с Израилем и Саудовской Аравией, а Иран со своими нефтегазовыми ресурсами является конкурентом добывающего бизнеса США, которому Трамп намерен обеспечить условия для развития. Не менее важно геополитическое значение Ирана, являющегося естественным противовесом влиянию США и аравийским монархиям на Ближнем Востоке, а также точкой консолидации шиитских общин в регионе», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, для противодействия Ирану, как мы видим из заявления Трампа, американцы задействовали тот же набор пропагандистских штампов, что и против России. Он подразумевает, что основной вклад в победу над террористами внесли США с союзниками, а Иран с Россией занимались борьбой с «оппозицией» Асаду.

«На деле же именно действия России и сирийской армии сковали основную часть боевиков, защищавших от них всеми силами жизненно необходимые для них месторождения нефти и газа, а также транспортные узлы вроде Дэйр-эз-Зора. Поэтому на защиту своего крупнейшего и важнейшего трофея, Мосула, и столицы, Ракки, у ИГИЛ1 попросту не осталось сил, которые были уничтожены, прежде всего, ударами российских ВКС и в боях с САА. При этом даже в таких условиях основную тяжесть боев на левом берегу Евфрата вынесли на себе курдские формирования. Поэтому на наших глазах конструируется исторический миф о «победе» США над террористами. К реальности никакого отношения он не имеет и может в дальнейшем сыграть крайне негативную роль для адекватной оценки событий на Ближнем Востоке и формирования в этом регионе стабильного мирного пространства», — резюмировал Сергей Простаков.

1 Организация запрещена на территории РФ.