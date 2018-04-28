В Госдуме Киеву предложили «заполучить» Крымский мост с помощью Photoshop

Симферополь, 28 апреля. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ответил на заявление украинского парламентария Рефата Чубарова о том, что Крымский мост «должен стать частью контрибуции» за некий «ущерб», якобы нанесенный Россией Украине.

Белик напомнил, что, когда строительство переправы через Керченский пролив только начиналось, в Киеве заявляли, якобы кадры со стройки созданы в программе Photoshop, а видео снято на киностудии. Теперь депутат предложил украинским коллегам обратиться к графическому редактору, чтобы создать в нем сертификат и таким способом «заполучить» Крымский мост.

«В принципе, украинские политики могут в том же Photoshop теперь себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций или чего угодно подобного. Со стороны России подобных действий они не дождутся», — подчеркнул Белик в разговоре с RT.

Депутат напомнил, что Украина постоянно делает заявления по России и Крыму, которые противоречат ее действиям.

«Стенания Украины по поводу моста сродни ее позиции по газотранспортной системе. Сегодня они кричат, что российский газ им не нужен, завтра Россия объявляет, что начинает строить ГТС в обход Украины, и в Киеве опять истерика», — пояснил он, предположив, что за инициативой Чубарова могут последовать новые жалобы и иски к России со стороны Киева.

Выпады в сторону России и Крыма на Украине происходят регулярно. Ранее, как сообщало URA.RU, украинский радикал заявил, что собирается взорвать переправу через Керченский пролив, что стало поводом для шуток в соцсетях.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Однако Киев результаты народного волеизъявления не признает и заявляет, что Крым якобы является украинской территорией.