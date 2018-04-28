«Ужас, что было »: военный эксперт рассказал, как США добывали сведения о российском вооружении

Создание американского малозаметного бомбардировщика F-35 стало возможным благодаря падению «железного занавеса», написал портал Task and Purpose. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, этой публикацией Америку не открыли, потому что в 90-е годы «американцы паслись на наших оборонных предприятиях».

Как сообщил американский информационный портал, специализирующийся на военной тематике, в 1991 году Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, в результате которого американцы якобы получили характеристики советского Як-141 и благодаря этому начали разрабатывать двигатели — «сердца современных F-35».

При этом автор статьи отмечает, что F-35 не является прямым наследником Як-141, потому что у самолетов, например, разные аэродинамические профили и системы стабилизации.

Как рассказал Федеральному агентству новостей главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, передача документации с характеристиками советского Як-141 американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin действительно была.

«Я знал об этом еще в 90-е годы. Американцы плотно работали в Опытно-конструкторском бюро им. Яковлева и на Саратовском авиазаводе, который как раз выпускал яковлевские истребители вертикального взлета и строил опытный образец Як-141. Надо сказать честно, что в то время американцы паслись практически на всех наших оборонных предприятиях, в департаментах Минпромторга, которые связаны с оборонной промышленностью и много где еще. Они получали практически все, что желали», — отметил военный эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

По словам Виктора Мураховского, и дня не хватит, чтобы перечислить все, что было создано американцами благодаря советским разработкам.

«И у современных американских воздушно-космических беспилотников X-47 и X-35 имеется советско-российское происхождение. Так что мы помогли США, мягко говоря. По ракетной технике, особенно в период заключения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, было много утечек. Американцы, напомню, «контролировали» исполнение этого договора, сидя на наших ракетных заводах. Ужас был, все налево и направо раздавали! Сейчас вспоминаешь — как ножом по сердцу», — рассказал полковник запаса Виктор Мураховский.

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Военный эксперт отметил, что закончились эти «беспредел и вакханалия» в конце правления Бориса Ельцина, когда премьер-министром был Евгений Примаков.

«Примаков много сделал, чтобы прекратить этот беспредел и вакханалию. Когда Владимир Путин стал премьер-министром, практически все каналы утечки информации были перекрыты. Американцы еще оставались в Минфине, но доступ на наши оборонные предприятия для них уже был закрыт», — напомнил Виктор Мураховский.

При этом военный эксперт подчеркнул, что некоторые российские ноу-хау в оборонной промышленности американцы получить все-таки не смогли, как ни старались. А сейчас на основе технологий, оставшихся для них недоступными, Россия создает вооружение, которое на Западе страшно боятся и называют оружием «Судного дня».