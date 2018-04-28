В Госдуме отреагировали на предложение вручить Трампу Нобелевскую премию мира

Москва, 28 апреля. Вручение президенту США Дональду Трампу премии мира подорвет репутацию Нобелевского комитета, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Так Слуцкий отреагировал на предложение американского сенатора от республиканцев Линдси Грэма наградить Трампа Нобелевской премией мира за то, что он якобы урегулировал ситуацию на Корейском полуострове.

«Инициатива о присуждении Нобелевской премии мира Трампу выдержана в духе параноидальной идеи американской исключительности», — подчеркнул депутат в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что Трамп неоднократно выдвигал угрозы в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына, что ставило мир на грань ядерной войны. Слуцкий также напомнил и о других решениях американского президента, которые идут вразрез с миротворческими целями, - о позиции Трампа по пересмотру иранской сделки, о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.

«Если при таких обстоятельствах премия мира будет присуждена президенту Трампу, это, очевидно, станет конъюнктурным решением, которое может девальвировать деятельность Нобелевского комитета и подорвать его репутацию», — констатировал Слуцкий.

Он добавил, что разряжению обстановки на Корейском полуострове способствовали совместные усилия ряда государств, среди которых были Китай и Россия. Также Слуцкий напомнил, что ранее Нобелевский комитет уже присудил авансом премию мира прошлому президенту США Бараку Обаме, который впоследствии «буквально разжег пожары в Ливии, Сирии и фактически спровоцировал всплеск террористической активности в этих регионах».

Напомним, как сообщало «Подмосковье 360», американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, предлагая вручить Трампу премию мира, заявил, что действующий президент США якобы убедил КНДР в возможности «стать нормальной страной».