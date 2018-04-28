Lexus за 7 млн рублей угнали на западе Москвы

Москва, 28 апреля. Злоумышленники угнали элитную иномарку, стоящую на Мичуринском проспекте в Москве. Как рассказали журналистам в прессслужбе столичного главка, об угоне Lexus LX570 сообщил его хозяин.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 19 по 27 апреля по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus LX-570», — сообщили в полиции.

По словам пострадавшего, машина была приобретена за 6,85 млн рублей.

В настоящее время по факту угона проводятся оперативно-следственные мероприятия, передает телеканал «360».

Напомним, несколько дней назад Rolls-Royce за 16,5 млн рублей угнали со стоянки в центре Москвы.