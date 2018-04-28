Меню
Происшествия
Lexus за 7 млн рублей угнали на западе Москвы
Технологии
Химики в США синтезировали аналог пластмассы, который можно перерабатывать бесконечно
Следующая новость
Загрузка...

    Lexus за 7 млн рублей угнали на западе Москвы

    53

    Lexus за 7 млн рублей угнали на западе Москвы

    Москва, 28 апреля. Злоумышленники угнали элитную иномарку, стоящую на Мичуринском проспекте в Москве. Как рассказали журналистам в прессслужбе столичного главка, об угоне Lexus LX570 сообщил его хозяин.

    «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 19 по 27 апреля по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus LX-570», — сообщили в полиции.

    По словам пострадавшего, машина была приобретена за 6,85 млн рублей. 

    В настоящее время по факту угона проводятся оперативно-следственные мероприятия, передает телеканал «360».

    Напомним, несколько дней назад Rolls-Royce за 16,5 млн рублей угнали со стоянки в центре Москвы.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.