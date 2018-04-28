Сирия сегодня: Трамп и Меркель обсудили САР, военная полиция РФ патрулирует Дамаск

Сирия, 28 апреля. Президенты США и ФРГ Дональд Трамп и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике (САР). Военная полиция Российской Федерации патрулирует Дамаск. Государственный департамент рассказал об уничтожении взрывных устройств в Сирии на средства Соединенных Штатов. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Трамп и Меркель обсудили Сирию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Белый дом и союзники по международной антитеррористической коалиции должны предпринять усилия к тому, чтобы победа над «Исламским государством»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в САР не была использована Ираном.

«По мере того, как мы уничтожаем малые остатки ИГ1, мы также должны обеспечить то, чтобы Иран не получил выгоду от нашего успеха», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он отметил, что для этого необходимо, чтобы страны коалиции и региональные партнеры увеличили вклад, в том числе финансовый.

Кроме того, как заявила немецкий канцлер, США и Германия в значительной степени занимают единую позицию в оценке действий Москвы в Сирии.

«Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США», — сказала Меркель.

Патрулирование Дамаска

Подразделения российской военной полиции совместно с сирийскими правоохранительными органами обеспечивают правопорядок на территории Восточного Каламуна (пригород Дамаска). Об этом сообщает РИА Новости.

Восточный Каламун включает в себя три города — Рухейба, Джеруд и Думейр. Ранее этот район находился под контролем террористических группировок, включая «Джейш аль-Ислам». Сирийская арабская армия окончательно освободила район от исламистов 25 апреля.

Российские военные проводят круглосуточное патрулирование этих городов, обеспечивают охрану больниц, школ и государственных учреждений. Более того, в Восточном Каламуне работает строительная спецтехника, которая расчищает завалы.

Мины

Более 20 тысяч мин и самодельных взрывных устройств было обезврежено в освобожденных от террористов районах на северо-востоке САР на средства, которые выделены США. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении Госдепартамента.

Всего с 2015 года на подобные нужды было выделено около 54 миллионов долларов, говорится в документе. На эти средства, а также на дополнительную финансовую помощь союзников в САР удалось очистить от неразорвавшихся зарядов более 15,5 миллионов квадратных метров территории.

Однако ранее в ходе брифинга постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявили, что Ракка лежит в руинах, «под завалами по-прежнему горами лежат трупы». Ситуация в Ракке, по его словам, катастрофическая.

1 Организация запрещена на территории РФ.