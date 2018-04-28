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Самолеты Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ отработали «воздушные дуэли» в небе над Кубанью
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    Самолеты Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ отработали «воздушные дуэли» в небе над Кубанью

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    Самолеты Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ отработали «воздушные дуэли» в небе над Кубанью

    Краснодар, 28 апреля. Самолеты Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ отработали в небе над Кубанью полеты с элементами воздушного боя, сообщил глава пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

    Экипажи бомбардировщиков Су-34 авиационного полка ЮВО, который базируется в Ростовской области, а также истребители Су-30СМ из Краснодарского края, провели маневры. Отмечается, что по сценарию бомбардировщики выполняли роль условного противника, который «атаковал» с элементами высшего пилотажа и с применением средств радиоэлектронной борьбы.

    Вадим Астафьев пояснил, что истребителям Су-30СМ необходимо было обнаружить противника и атаковать его на дальних рубежах. В учениях приняли участие свыше десяти экипажей ВКС РФ. Он добавил, что «воздушные дуэли» помогают летчикам отработать навыки и повысить летное мастерство.

    Самолеты Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ отработали «воздушные дуэли» в небе над Кубанью

    Автор: Юлия Шелковенко
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