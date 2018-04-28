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Минфин США объяснил, повлияет ли отказ Дерипаски от контроля над «Русалом» на отмену санкций
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    Минфин США объяснил, повлияет ли отказ Дерипаски от контроля над «Русалом» на отмену санкций

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    Минфин США объяснил, повлияет ли отказ Дерипаски от контроля над «Русалом» на отмену санкций

    Москва, 28 апреля. В министерстве финансов США заявили, что сокращение доли участия Олега Дерипаски в компании En+ не является основой для ее исключения из санкционного списка.

    «Сокращение процентной доли собственности лица, находящегося под санкциями, необязательно само по себе является основой для исключения из санкционного списка», — цитирует ТАСС представителя минфина США.

    Напомним, ранее стало известно, что бизнесмен Олег Дерипаска готов покинуть совет директоров En+ Group и снизить свою долю участия в компании. 

    В начале апреля Вашингтон расширил санкции против РФ, добавив в список лиц, против которых введены ограничительные меры, в том числе крупного предпринимателя Олега Дерипаску. 

    О том, что Россия готовит ответ на недружественные действия США, почти сразу же после введения новых санкций рассказали в Кремле. В настоящее время идет работа над законопроектом, где будут прописаны ответные меры России.

    Автор: Федор Веснин
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