Минфин США объяснил, повлияет ли отказ Дерипаски от контроля над «Русалом» на отмену санкций

Москва, 28 апреля. В министерстве финансов США заявили, что сокращение доли участия Олега Дерипаски в компании En+ не является основой для ее исключения из санкционного списка.

«Сокращение процентной доли собственности лица, находящегося под санкциями, необязательно само по себе является основой для исключения из санкционного списка», — цитирует ТАСС представителя минфина США.

Напомним, ранее стало известно, что бизнесмен Олег Дерипаска готов покинуть совет директоров En+ Group и снизить свою долю участия в компании.

В начале апреля Вашингтон расширил санкции против РФ, добавив в список лиц, против которых введены ограничительные меры, в том числе крупного предпринимателя Олега Дерипаску.

О том, что Россия готовит ответ на недружественные действия США, почти сразу же после введения новых санкций рассказали в Кремле. В настоящее время идет работа над законопроектом, где будут прописаны ответные меры России.