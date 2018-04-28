Японские и российские ученые запустили обновленный суперколлайдер

Токио, 28 апреля. Японский коллайдер SuperKEKB с частично российским «сердцем» начал свою работу, столкнув два рекордно тонких и плотных пучка электронов и позитронов.

Как рассказал генеральный директор лаборатории KEK Масанори Ямаути, ученые потратили семь лет для улучшения показателей эксперимента. Он уточнил, что специалисты с нетерпением ожидают получения первых данных с детектора Belle II. Они уверены, что эти данные приблизят человечество к разгадке природы Вселенной.

Как пишет РИА Новости, в создании коллайдера приняли участие физики из МФТИ, ИЯФ СО РАН и других российских научных центров. Первые столкновения «в сердце» коллайдера были зафиксированы 27 апреля.