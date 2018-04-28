Меню
Технологии
Японские и российские ученые запустили обновленный суперколлайдер
Технологии
Химики в США синтезировали аналог пластмассы, который можно перерабатывать бесконечно
Следующая новость
Загрузка...

    Японские и российские ученые запустили обновленный суперколлайдер

    58

    Японские и российские ученые запустили обновленный суперколлайдер

    Токио, 28 апреля. Японский коллайдер SuperKEKB с частично российским «сердцем» начал свою работу, столкнув два рекордно тонких и плотных пучка электронов и позитронов.

    Как рассказал генеральный директор лаборатории KEK Масанори Ямаути, ученые потратили семь лет для улучшения показателей эксперимента. Он уточнил, что специалисты с нетерпением ожидают получения первых данных с детектора Belle II. Они уверены, что эти данные приблизят человечество к разгадке природы Вселенной.

    Как пишет РИА Новости, в создании коллайдера приняли участие физики из МФТИ, ИЯФ СО РАН и других российских научных центров. Первые столкновения «в сердце» коллайдера были зафиксированы 27 апреля.

    Японские и российские ученые запустили обновленный суперколлайдер

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.