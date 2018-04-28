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Рубль в начале дня растет к доллару и евро
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    Рубль в начале дня растет к доллару и евро

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    Рубль в начале дня растет к доллару и евро

    Москва, 28 апреля. Согласно данным Московской биржи, в начале дня рубль по отношению к доллару вырос на 16 копеек, а к евро – на 13 копейку.

    По состоянию на 10.06 субботы, 28 апреля, курс доллара к рублю снизился на 16 копеек и составил до 62 рублей. Курс евро к рублю, в свою очередь, также уменьшился на 13 копеек, и, таким образом, стал до 75,28 рубля.

    Напомним, курс рубля стал понижаться на международном валютном рынке после того, как США ввели новые санкции против России. В «черный список» попали ряд российских бизнесменов, государственных деятелей и компаний

    Автор: Дарья Смолина
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