Сирия, 28 апреля. Разворачиваются бои между силами «Ан-Нусры»*** и террористами ИГ1 к югу от Дамаска. На западе провинции Алеппо произошло покушение на одного из лидеров ССА**. ИГИЛовцы ударили по мирному району столицы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, достигли соглашения о перемирии с боевиками вооруженной оппозиции южнее Дамаска; направят силы «Тигра» на север Хомса.

«Исламское государство»1: обстреляло город Дамаск, есть жертвы среди мирных жителей.

Сирийская свободная армия (ССА): пережила покушение на одного из своих лидеров на западе Алеппо; ведет бои с ИГ в районе населенных пунктов Хейт и Аль-Баккар на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в результате нападения ИГ к югу от Дамаска; противостоит САА северо-восточнее Хомса.

«Файлак Аш-Шам»: оказалась под ударом неизвестных исламистов к западу от Алеппо.

Международная коалиция: за последние несколько дней нанесла порядка 30 авиаударов в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Поступают неподтвержденные сообщения о том, что боевики вооруженной оппозиции, базирующиеся к югу от Дамаска, пришли к новому соглашению с правительством САР. Как передает новостной портал Al Masdar News, противники достигли договоренности при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. Ожидается, что исламисты покинут занимаемые районы, после чего их позиции займут военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченцев-шиитов. Это позволит правительственным силам усилить натиск на террористов «Исламского государства». Предполагается, что в ближайшее время соглашение вступит в силу.

Тем временем информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что в результате падения мины, выпущенной боевиками ИГ по району Баядер Надер в Дамаске, один из местных жителей погиб, еще четверо получили ранения. Одновременно с этим ИГИЛовцы внезапно атаковали опорные пункты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и союзной ей группировки «Джейш Аль-Абабиль». Согласно информации военного источника в сети Twitter (anteebah_alSham), джихадистам удалось сохранить свои позиции в районе рынка, однако они были вынуждены отступить от здания больницы.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что неизвестные боевики обстреляли один из контрольно-пропускных пунктов антиправительственной группировки «Файлак Аш-Шам», союзной «Джебхат Ан-Нусре»1, на окраине деревни Талада западнее Алеппо. По предварительным данным, в результате вооруженного нападения был убит один из исламистов, еще двое получили ранения. Местные активисты уверены, что огонь был открыт радикалами противостоящего «Ан-Нусре» формирования «Джебхат Тахрир Сурия», которое было сформировано 19 февраля после объединения исламистских организаций «Ахрар Аш-Шам» и «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки».

Между тем произошло нападение на одного из командиров Сирийской свободной армии (ССА). Неизвестные боевики обстреляли автомобиль исламиста в районе деревни Аль-Сахара на западе провинции. Пока неизвестно, пострадал ли член ССА во время покушения.

Провинция Хомс

По данным новостного портала Al Masdar News, элитные подразделения Сирийской арабской армии (САА) «Тигры» направятся в северную часть провинции Хомс к окраинам так называемого Растанского котла, чтобы принять участие в наступлении против террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» и ее союзников. Силы спецподразделения возглавят 11-ю танковую дивизию Сирийской арабской армии (САА) во время столкновений с местными незаконными вооруженными формированиями.

Ранее исламисты объявили о начале военной операции, направленной против правительственных подразделений в данном районе. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (emaannewscenter1), вооруженные стычки отмечаются недалеко от населенного пункта Аль-Хамрат.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостное агентство Al Manar News передает, что в районе города Абу Хамам, расположенного в юго-восточной части провинции, произошел взрыв мины, заложенной во время оккупации данных территорий радикалами «Исламского государства». В результате инцидента по меньшей мере один из местных жителей погиб, о числе пострадавших не сообщается. Известно, что в настоящий момент населенный пункт находится под контролем Демократических сил Сирии**** (SDF), поддерживаемых Соединенными Штатами Америки.

Между тем информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что ВВС международной коалиции во главе с США возобновили бомбардировки в регионе. За последние несколько дней авиация западного альянса нанесла около 30 авиаударов ударов на юго-востоке провинции. Ранее сообщалось, что в результате авианалетов коалиции были уничтожены несколько военных объектов «Исламского государства». Информации о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало.

Провинция Даръа

Прогремел взрыв в населенном пункте Ибта, который находится в оккупации радикалов вооруженной оппозиции. Заминированный автомобиль взорвался на окраине города, в результате чего погибла женщина, еще как минимум трое гражданских лиц получили ранения. Об этом сообщает агентство новостей Al Manar News. Предполагается, что бомба была заложена террористами подпольных групп формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанного с «Исламским государством». Напомним, ИГИЛовцы противостоят Сирийской свободной армии (ССА) на юго-западе региона. Отмечается, что вооруженные столкновения между противниками в настоящий момент происходят недалеко от населенных пунктов Хейт и Аль-Баккар к западу от административного центра провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)