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Жестокость не имеет границ: Бузова отменила концерт во Владикавказе из-за угроз
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    Жестокость не имеет границ: Бузова отменила концерт во Владикавказе из-за угроз

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    Жестокость не имеет границ: Бузова отменила концерт во Владикавказе из-за угроз

    Москва, 28 апреля. Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась, что «власти Осетии не дают ей провести концерт». О том, что поклонники не увидят звезду «Дома-2» во Владикавказе, Бузова рассказала в Instagram.

    По словам певицы, ей и организаторам выступления поступают угрозы. 

    «Я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам…» — написала Бузова.     

     

    Мои дорогие, все кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам( Завтра в 14 часов от СОГУ, я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и также после концерта автобусы отвезут обратно вас обратно во Владикавказ...Простите меня...я сделала все...Я мечтала приехать к вам???????? но жестокость некоторых людей не имеет границ ???? #моилюдивсегдасомной

    Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

    Певица также рассказала, что из Владикавказа до Ессентуков (где состоится отмененный, по словам Бузовой, концерт) ее поклонников повезут бесплатные автобусы.

    Отметим также, что в министерстве культуры Осетии подчеркнули, что не имели отношения к проведению мероприятия и тем более — к его отмене. В концертном зале Северо-Осетинского государственного университета пояснили, что отмена выступления связана с обращениями от общественных организаций республики. 

     

    Автор: Федор Веснин
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