Жестокость не имеет границ: Бузова отменила концерт во Владикавказе из-за угроз

Москва, 28 апреля. Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась, что «власти Осетии не дают ей провести концерт». О том, что поклонники не увидят звезду «Дома-2» во Владикавказе, Бузова рассказала в Instagram.

По словам певицы, ей и организаторам выступления поступают угрозы.

«Я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам…» — написала Бузова.

Певица также рассказала, что из Владикавказа до Ессентуков (где состоится отмененный, по словам Бузовой, концерт) ее поклонников повезут бесплатные автобусы.

Отметим также, что в министерстве культуры Осетии подчеркнули, что не имели отношения к проведению мероприятия и тем более — к его отмене. В концертном зале Северо-Осетинского государственного университета пояснили, что отмена выступления связана с обращениями от общественных организаций республики.