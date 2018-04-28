Жестокость не имеет границ: Бузова отменила концерт во Владикавказе из-за угроз
Москва, 28 апреля. Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась, что «власти Осетии не дают ей провести концерт». О том, что поклонники не увидят звезду «Дома-2» во Владикавказе, Бузова рассказала в Instagram.
По словам певицы, ей и организаторам выступления поступают угрозы.
«Я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам…» — написала Бузова.
Мои дорогие, все кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам( Завтра в 14 часов от СОГУ, я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и также после концерта автобусы отвезут обратно вас обратно во Владикавказ...Простите меня...я сделала все...Я мечтала приехать к вам???????? но жестокость некоторых людей не имеет границ ???? #моилюдивсегдасомной
Певица также рассказала, что из Владикавказа до Ессентуков (где состоится отмененный, по словам Бузовой, концерт) ее поклонников повезут бесплатные автобусы.
Отметим также, что в министерстве культуры Осетии подчеркнули, что не имели отношения к проведению мероприятия и тем более — к его отмене. В концертном зале Северо-Осетинского государственного университета пояснили, что отмена выступления связана с обращениями от общественных организаций республики.