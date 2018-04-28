Москва, 28 апреля. Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» зависит от того, смогут ли европейские страны устоять под давлением США, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Вопрос состоит в том, устоит ли Европа перед давлением американцев, которые используют все возможности для того, чтобы не допустить реализации этого проекта и попутно уговорить европейцев на закупку американского сжиженного газа», — сказал российский дипломат

Накануне в «Газпроме» заявили, что компания не исключает строительство третьей ветки «Северного потока», если со стороны ЕС появится такая потребность. По оценкам ряда экспертов, российский газ очень конкурентоспособный в Европе из-за своей цены.