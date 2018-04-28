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В МИД РФ рассказали, от чего зависит реализация «Северного потока — 2»
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    В МИД РФ рассказали, от чего зависит реализация «Северного потока — 2»

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    В МИД РФ рассказали, от чего зависит реализация «Северного потока — 2»

    Москва, 28 апреля. Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» зависит от того, смогут ли европейские страны  устоять под давлением США, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. 

    «Вопрос состоит в том, устоит ли Европа перед давлением американцев, которые используют все возможности для того, чтобы не допустить реализации этого проекта и попутно уговорить европейцев на закупку американского сжиженного газа», — сказал российский дипломат

    Накануне в «Газпроме» заявили, что компания не исключает строительство третьей ветки «Северного потока», если со стороны ЕС появится такая потребность. По оценкам ряда экспертов, российский газ очень конкурентоспособный в Европе из-за своей цены.

    Автор: Ирина Селезнева
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