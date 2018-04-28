Британия ведет себя, как истеричная женщина: политолог об отказе Лондона признавать российские дипломы

Власти Великобритании приняли решение не признавать российские документы об образовании. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне. Российские дипломаты уже назвали этот шаг «неразумной политикой консерваторов».

«Великобритания, в отличие от ряда других европейских стран, заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, а это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей, — отметил пресс-секретарь российского посольства. — Неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с [референдумом] Brexit убытки».

По мнению генерального директора центра политической информации Алексея Мухина, отказ Великобритании признавать российские дипломы — шаг демонстративный. Как отметил эксперт в интервью Федеральному агентству новостей, данное решение можно расценивать как акт враждебности.

«Это недружественный шаг, я считаю, — говорит Мухин. — Но не мы эту войну начали. На мой взгляд, Великобритания ведет себя как истеричная женщина. Этот определенно недружественный поступок носит подчеркнутый демонстративный характер. И мне кажется, наша страна на это ответит достойно, и, возможно, некоторые британские нерезиденты в России испытают серьезный дискомфорт. Конечно, это ударит по людям. Но скорее всего, те компании, которым российские специалисты нужны, проигнорируют эту ситуацию. Но единичные случаи все равно будут. Хочу сказать, что наши специалисты в Великобритании ценятся. Особенно работники IT-сферы. И если британские власти решили не признавать наши дипломы, это не значит, что в России плохое образование. Вы посмотрите, как часто эмиссары из США и Европы ездят по нашим вузам и отыскивают талантливых студентов. Они готовы платить им гранты, лишь бы ребята уехали из страны».

По данным союза независимых школ Британии, начиная с 2015 года, в частных образовательных учреждениях этой страны количество учеников снизилось на 40 процентов. Как отмечают представители посольства РФ, россияне все реже отправляют своих детей обучаться в Великобританию «на фоне ухудшившихся отношений между двумя странами и развязанной антироссийской кампании». Родители опасаются, что их дети попадут в недружелюбную среду.

Напомним, отношения России и Великобритании испортились после происшествия в Солсбери, когда были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти тогда обвинили во всем Москву. В Кремле причастность к преступлению отрицают.