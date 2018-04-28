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Сирийская армия отвоевала у боевиков город Хамамият на северо-западе Хамы
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    Сирийская армия отвоевала у боевиков город Хамамият на северо-западе Хамы

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    Сирийская армия отвоевала у боевиков город Хамамият на северо-западе Хамы

    Дамаск, 28 апреля. Сирийская армия взяла под свой контроль город Хамамият в северо-западной Хаме. Об этом сообщают источники в Twitter.

    Отмечается, что это самый ближний город к ключевому оплоту боевиков – городу Кафр-Зита, который сейчас подвергается интенсивной бомбардировке. В Дамаске ранее заявляли, что он должен стать приоритетной целью для наземного наступления сирийской армии.    

    Ранее сообщалось, что армия Сирии обнаружила подпольные мастерские по производству химоружия. Вероятнее всего, боевики планировали совершить провокацию с использованием химоружия, а после возложить ответственность на правительственные силы.

     

    Автор: Анна Иванова
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