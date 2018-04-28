Сирийская армия отвоевала у боевиков город Хамамият на северо-западе Хамы
Дамаск, 28 апреля. Сирийская армия взяла под свой контроль город Хамамият в северо-западной Хаме. Об этом сообщают источники в Twitter.
Отмечается, что это самый ближний город к ключевому оплоту боевиков – городу Кафр-Зита, который сейчас подвергается интенсивной бомбардировке. В Дамаске ранее заявляли, что он должен стать приоритетной целью для наземного наступления сирийской армии.
#Pt. Hamamiyat (NW. #Hama) under Regime control this morning. Geolocation: https://t.co/86yh71Zc78 pic.twitter.com/1Cax3fIYBh— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 27 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что армия Сирии обнаружила подпольные мастерские по производству химоружия. Вероятнее всего, боевики планировали совершить провокацию с использованием химоружия, а после возложить ответственность на правительственные силы.
N. #Hama: town of #KafrZita still bombed today by #RuAF. https://t.co/diKrBpyINfhttps://t.co/eFOrow8DF6 pic.twitter.com/XbkGPJMIcz— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 27 апреля 2018 г.