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Марадона ушел с поста главного тренера эмиратского «Аль-Фуджейра»
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    Марадона ушел с поста главного тренера эмиратского «Аль-Фуджейра»

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    Марадона ушел с поста главного тренера эмиратского «Аль-Фуджейра»

    Москва, 28 апреля. Легенда аргентинского футбола Диего Марадона, который на данный момент выступает в качестве тренера, заявил о своем уходе с поста главного тренера эмиратского футбольного клуба «Аль-Фуджейра». Об этом сообщает ВВС.

    Клуб «Аль-Фуджейра» выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ. В пятницу, 27 апреля, команда сыграла вничью с «Корфакканом», а такой результат не позволит клубу Марадоны напрямую выйти в высший дивизион первенства ОАЭ.

    Невыход команды в высший дивизион чемпионата страны стал причиной ухода Марадоны. Аргентинец возглавлял эмиратский «Аль-Фуджейру» с мая прошлого года, сообщает RT.

    Автор: Дарья Смолина
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