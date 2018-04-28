Марадона ушел с поста главного тренера эмиратского «Аль-Фуджейра»

Москва, 28 апреля. Легенда аргентинского футбола Диего Марадона, который на данный момент выступает в качестве тренера, заявил о своем уходе с поста главного тренера эмиратского футбольного клуба «Аль-Фуджейра». Об этом сообщает ВВС.

Клуб «Аль-Фуджейра» выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ. В пятницу, 27 апреля, команда сыграла вничью с «Корфакканом», а такой результат не позволит клубу Марадоны напрямую выйти в высший дивизион первенства ОАЭ.

Невыход команды в высший дивизион чемпионата страны стал причиной ухода Марадоны. Аргентинец возглавлял эмиратский «Аль-Фуджейру» с мая прошлого года, сообщает RT.