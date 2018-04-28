Сирия: Россия за сутки зафиксировала стрельбу в провинциях Алеппо и Латакия

Дамаск, 28 апреля. Российские офицеры зафиксировали за минувшие сутки пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия, турецкая часть представительства — два случая в провинциях Хама и Хомс, говорится в бюллетене Минобороны.

Обстановка в зона деэскалации оценивают, как стабильную. Российское представительство зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня в Алеппо и четыре в Латакии, турецкая сторона - по одному случаю стрельбы в Хаме и Хомсе.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что в населенному пункте Блат провинции Алеппо местному населению раздали 445 проднаборов, общим весом в 1,9 тонн. Количество проведенных гуманитарных акций — 1795, медики оказали помощь 111 сирийцам. Число населенных пунктов, которые поддерживают процесс примирения — 2508.