Бодливой корове бог рогов не дает: Онищенко резко раскритиковал заявление депутата Рады по Крымскому мосту

Заявление украинского политика Рефата Чубарова, что Россия якобы должна «передать» Украине Крымский мост в качестве «контрибуции» за причиненный ущерб, активно обсуждают и политики, и пользователи соцсетей. Нелепость и абсурдность этого заявления уже подчеркнули и в Крыму, и в российской Госдуме. «Подобно рода заявления являются хорошим индикатором полной несостоятельности нынешнего политического пейзажа на Украине», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Парламентарий напомнил, что Крым — это российская территория, и что он воссоединился с Россией по результатам референдума и в полном соответствии с международными законами.

«Но даже если пойти в логике этого недалекого и по интеллекту, и по политическому мышлению господина (Рефата Чубарова), — напомню, что мост ведет из Краснодарского края в Крым, то есть из одного субъекта Российской Федерации в другой. Что Украина будет с этим мостом делать? Крым-то российский, этот вопрос не обсуждается!» — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Кроме того, отметил депутат Госдумы, Чубаров не может выступать от имени крымских татар, проживающих в Крыму, которые не хотят слушать тех, кто пытается им из Киева диктовать правила поведения.

«Это просто отчаянная попытка господина Чубарова напомнить о себе, а то его, похоже, все уже подзабыли. Даже я его уже подзабыл, хотя постоянно системно интересуюсь этой проблемой, — отметил Онищенко. — Вот Чубаров и решил привлечь к себе внимание каким-то экзальтированным экзотическим высказыванием. Это сродни идее набирать в Николаевской области «патрульную полицию Крыма и Севастополя», содержать в Киеве «правительство Крыма» с какими-то «министрами», тратя на эти политические позы и без того худую казну украинского государства».

Все эти заявления и жесты говорят о том, что украинские политики пытаются любой ценой привлечь к себе внимание перед предстоящими в стране президентскими выборами, отметил Геннадий Онищенко.

«Вместо того, чтобы заниматься экономикой, заниматься повышением благосостояния народа, работать над тем, чтобы дать людям возможность работать, учиться, растить и учить детей, украинские политики пытаются любой ценой удержаться у власти. Вот единственная цель такого рода заявлений, — отметил Онищенко. — Их отрыв от реальности все более очевиден, и особенно это заметно на фоне приближающихся президентских выборов на Украине. Стране скоро снова предстоит выбирать пути развития, и этот момент неумолимо надвигается. Сегодня единственная цель представителей нынешней киевской власти — удержаться в обойме».

Что касается заявления Чубарова по поводу «контрибуции» в виде Крымского моста, то это всего лишь слова — никаких реальных последствий такие заявления иметь не будут, отметил Онищенко.

«Бодливой корове бог рогов не дает — этой поговоркой можно было бы и закончить, говоря об этом господине. Сегодня крымские татары, которые остались на тех землях, где исторически развивался этот этнос, спокойно живут в Крыму и нисколько не «грустят» по поводу Украины. Крымско-татарский язык является в Крыму одним из официальных, у крымских татар есть все возможности на нем обучаться, развивать свои культурные традиции и так далее. У них есть все возможности для работы, они получают медицинскую помощь и другие социальные блага. Сегодня в Крыму все имеют возможность найти себя», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее и интервью украинскому изданию «Обозреватель» депутат Верховной рады и лидер запрещенного в России за экстремизм так называемого «Меджлиса1 крымско-татарского народа» Рефат Чубаров заявил, что Россия должна передать Украине мост через Керченский пролив в качестве «контрибуции» за Крым, сообщает «Газета.ру».

«Мост — это часть большой контрибуции для погашения ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил Чубаров.

Кроме того, Чубаров предложил следить за всеми, кто приезжает из России в Крым и делать им публичные предупреждения за якобы «незаконные действия», а, возможно, и вводить против этих людей санкции.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума и, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международным правом. В Киеве и на Западе отказываются признавать российский статут Крыма.

1 Организация запрещена на территории РФ.