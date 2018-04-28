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Стрельба в элитном ЖК в Екатеринбурге: трагедией закончился конфликт бывших бизнес-партнеров
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    Стрельба в элитном ЖК в Екатеринбурге: трагедией закончился конфликт бывших бизнес-партнеров

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    Стрельба в элитном ЖК в Екатеринбурге: трагедией закончился конфликт бывших бизнес-партнеров

    Екатеринбург, 28 апреля. В Екатеринбурге в элитном жилом комплексе «Бажовский» произошла стрельба. По информации СМИ, в одном из офисов, расположенных в ЖК, трагически завершился конфликт бывших бизнес-партнеров Павла Неверова и Олега Елкина.

    Известно, что взялся за оружие именно Елкин — он застрелил Неверова. Открывший стрельбу впоследствии скончался в больнице. Сообщается, что предприниматель Павел Неверов, возглавлявший компанию «Олми», несколько лет назад выкупил ее у Олега Елкина и его брата.  

    У Елкина, как отмечает Ura.ru, могли быть финансовые трудности. 

    СК РФ опубликовал фотографию пистолета, из которого, по версии правоохранителей, стрелял Елкин. 

    Автор: Федор Веснин
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