Стрельба в элитном ЖК в Екатеринбурге: трагедией закончился конфликт бывших бизнес-партнеров

Екатеринбург, 28 апреля. В Екатеринбурге в элитном жилом комплексе «Бажовский» произошла стрельба. По информации СМИ, в одном из офисов, расположенных в ЖК, трагически завершился конфликт бывших бизнес-партнеров Павла Неверова и Олега Елкина.

Известно, что взялся за оружие именно Елкин — он застрелил Неверова. Открывший стрельбу впоследствии скончался в больнице. Сообщается, что предприниматель Павел Неверов, возглавлявший компанию «Олми», несколько лет назад выкупил ее у Олега Елкина и его брата.

У Елкина, как отмечает Ura.ru, могли быть финансовые трудности.

СК РФ опубликовал фотографию пистолета, из которого, по версии правоохранителей, стрелял Елкин.