Центробанк лишил лицензий две страховые компании

Москва. 28 апреля. Центральный банк отозвал лицензии на разные виды деятельности у акционерной страховой компании «Инвестстрах» и страховой компании «Дальакфес».

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора, страховая компания «Дальакфес» лишена лицензий по причине неустранения компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства.

«Инвестстрах» лишился лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества по тем же причинам.

Банк России также распорядился приостановить действие ряда лицензий «Центрального страхового общества» до устранения выявленных нарушений.

Напомним, Центральный Банк Российской Федерации 26 апреля лишил лицензии на осуществление банковских операций махачкалинское кредитно-финансовое учреждение «Эльбин».