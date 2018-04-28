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Интернет-омбудсмен считает блокировку Telegram невозможной
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    Интернет-омбудсмен считает блокировку Telegram невозможной

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    Интернет-омбудсмен считает блокировку Telegram невозможной

    Москва, 28 апреля. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что заблокировать мессенджер Telegram с помощью блокировки IP-адресов невозможно.

    По словам Мариничева, борьба с мессенджером Павла Дурова будет продолжаться вечно, так как Telegram является не сайтом, а приложением.

    «И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram  — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — цитирует РИА Новости интернет-омбудсмена.

    Мариничев объяснил, что мессенджер сможет обновлять свое программное обеспечение и благодаря этому обходить блокировки. Также специалист отметил, что попадание Telegram в список заблокированных ресурсов будет вынуждать пользователей устанавливать другие программы для обхода блокировок.

    Напомним, Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке Telegram в России. Мессенджер внесен в список ресурсов, заблокированных на территории Российской Федерации.

    Автор: Дарья Смолина
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