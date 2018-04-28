Интернет-омбудсмен считает блокировку Telegram невозможной

Москва, 28 апреля. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что заблокировать мессенджер Telegram с помощью блокировки IP-адресов невозможно.

По словам Мариничева, борьба с мессенджером Павла Дурова будет продолжаться вечно, так как Telegram является не сайтом, а приложением.

«И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — цитирует РИА Новости интернет-омбудсмена.

Мариничев объяснил, что мессенджер сможет обновлять свое программное обеспечение и благодаря этому обходить блокировки. Также специалист отметил, что попадание Telegram в список заблокированных ресурсов будет вынуждать пользователей устанавливать другие программы для обхода блокировок.

Напомним, Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке Telegram в России. Мессенджер внесен в список ресурсов, заблокированных на территории Российской Федерации.