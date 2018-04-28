Никас Сафронов: Россия должна стать духовной державой мира. ФАН-ТВ

Россия стремительно возвращается на арену мировых держав. Ревность и зависть государственного масштаба заставляет отдельных политиков США и Евросоюза любой ценой ослабить Москву. Это лишь разжигает антизападные настроения по всему миру и вдохновляет россиян на защиту интересов своего государства, своих традиций и ценностей. Так считает Заслуженный художник России Никас Сафронов.

Самый известный живописец страны поделился с корреспондентом ФАН-ТВ Анастасией Алексеевой своим мнением о том, против кого оборачивается западная антироссийская истерия на самом деле. Почему Россия должна стать духовной державой мира, и как в этом ей может помочь искусство. Художник убежден: из-за нездоровых амбиций отдельных западных политиков мир оказался на пороге войны, развязывание которой нельзя допустить. Для этого у России есть все необходимые ресурсы, которые дадут результат, если их правильно распределить. Никас Сафронов рассуждает о роли И. Сталина и В. Путина в судьбе страны, о российско-украинском конфликте, Северной Корее и многом другом.