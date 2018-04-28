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ДНР: ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 17 раз за сутки
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    ДНР: ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 17 раз за сутки

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    ДНР: ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 17 раз за сутки

    Донецк, 28 апреля. За минувшие сутки украинские военные выпустили по территории Донецкой народной республики более 750 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщает в субботу Донецкое агентство новостей.

    «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз, — сообщил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. — Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 758 единиц».

    Как стало известно, под обстрелы попали села Новоазовского и Старобешевского районов ДНР, Докучаевск, окрестности Ясиноватой, а также западная окраина Донецка. ВСУ открывали огонь из вооружения БТР, БМП, а также из минометов.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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