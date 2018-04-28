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Boeing заявил о трудностях с созданием нового самолета-заправщика для ВВС США
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    Boeing заявил о трудностях с созданием нового самолета-заправщика для ВВС США

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    Boeing заявил о трудностях с созданием нового самолета-заправщика для ВВС США

    Нью-Йорк, 28 апреля. Корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами при создании военного самолета-заправщика KC-46 для ВВС США.

    Как пишет Bloomberg, компания попытается устранить неполадки в ближайшее время. Как рассказал заместитель министра ВВС США Мэтт Донован, во время испытаний у новой машины нашли два изъяна. Он уточнил, что при заправке экипаж иногда не видит, как подвесной агрегат заправки соединяется с приемным устройством заправляемого самолета. При этом подвесной аппарат царапает детали другого самолета.

    Сейчас специалисты работают над устранением этих недочетов.

    Boeing заявил о трудностях с созданием нового самолета-заправщика для ВВС США

    Автор: Анна Иванова
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