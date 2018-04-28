«Артподготовка» попала в список запрещенных организаций

Москва, 28 апреля. Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»* внесено в список запрещенных некоммерческих организаций. Соответствующая информация появилась на сайте министерства юстиции России.

Межрегиональное общественное движение «Артподготовка» стало 64-м в списке запрещенных некоммерческих организаций. Отметим, что организация попала в перечень на основании решения Красноярского краевого суда и апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Верховного суда России.

Как сообщает РИА Новости, по информации ФСБ, основателем движения «Артподготовка» и интернет-проекта стал Вячеслав Мальцев. Отмечается, что «Артподготовка» была создана «с целью организации в России революции».

* экстремистская организация, запрещена в Российской Федерации.