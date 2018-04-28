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«Артподготовка» попала в список запрещенных организаций
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    «Артподготовка» попала в список запрещенных организаций

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    «Артподготовка» попала в список запрещенных организаций

    Москва, 28 апреля. Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»* внесено в список запрещенных некоммерческих организаций. Соответствующая информация появилась на сайте министерства юстиции России.  

    Межрегиональное общественное движение «Артподготовка» стало 64-м в списке запрещенных некоммерческих организаций. Отметим, что организация попала в перечень на основании решения Красноярского краевого суда и апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Верховного суда России.

    Как сообщает РИА Новости, по информации ФСБ, основателем движения «Артподготовка» и интернет-проекта стал Вячеслав Мальцев. Отмечается, что «Артподготовка» была создана «с целью организации в России революции».

    * экстремистская организация, запрещена в Российской Федерации.

    Автор: Дарья Смолина
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