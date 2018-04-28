Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике клещевого энцефалита

Москва, 28 апреля. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запустит горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусом клещей.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора, работа всероссийской горячей линии по профилактике передающихся с укусом клещей заболеваний организована ведомством в период майских праздников с 1 по 15 мая 2018 года.

Так, в каждом субъекте РФ специалисты ведомства проконсультируют по телефонам горячих линий. Россияне получат ответы на все возникшие вопросы, например: как правильно защитить себя, какие заболевания передаются, что нужно делать и куда обращаться в случае укусов.

Напомним, несколько дней назад на территории Москвы эпидемиологами выявлен вирус клещевого энцефалита.