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Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике клещевого энцефалита
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    Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике клещевого энцефалита

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    Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике клещевого энцефалита

    Москва, 28 апреля. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запустит горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусом клещей. 

    Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора, работа всероссийской горячей линии по профилактике передающихся с укусом клещей заболеваний организована ведомством в период майских праздников с 1 по 15 мая 2018 года.

    Так, в каждом субъекте РФ специалисты ведомства проконсультируют по телефонам горячих линий. Россияне получат ответы на все возникшие вопросы, например: как правильно защитить себя, какие заболевания передаются, что нужно делать и куда обращаться в случае укусов.

    Напомним, несколько дней назад на территории Москвы эпидемиологами выявлен вирус клещевого энцефалита.

    Автор: Тимур Румянцев
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