Германия демонстрирует усталость от антироссийских санкций — эксперт о встрече Меркель с Трампом

Германия совместно с властями Соединенных Штатов оценивает эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы очень тесно работаем с представителями администрации США… чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они (санкции, — Прим. ФАН) могут оказать», — заявила она.

Кроме того, Меркель заметила сходство позиций Вашингтона и Берлина по вопросу отношения к политике Российской Федерации. «Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США», — сказала она.

Связанная с Россией экономика

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок выразил корреспонденту ФАН мнение, что, в отличие от США, страны ЕС и, в частности, Германия демонстрируют очевидную усталость от антироссийских санкций. Для Европы их продолжение и тем более усиление — явно не самая привлекательная перспектива.

«Европейская экономика в значительно большей степени связана с Россией, чем американская. США, теоретически, могли бы вообще отказаться от торговли и иного бизнес-взаимодействия с Москвой без существенных потерь для себя (потери, конечно, тоже будут, но не критические). В этой связи нынешние интересы Европы и США разнятся, о чем, очевидно, канцлер Меркель и сообщила президенту Трампу в ходе общения. Следует вспомнить, что изначально общезападные антироссийские санкции были введены по двум основаниям. Во-первых, в связи с присоединением Крыма к России, которое не было признано мировым сообществом. Во-вторых, из-за конфликта в Донбассе, который, согласно западным странам, не случился бы, если бы в нем так или иначе не участвовала Москва», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, «крымские» санкции останутся надолго в любом случае, а вот разговоры о том, что пора постепенно ослаблять «донбасские», принимая во внимание относительное спокойствие в регионе в течение последних двух лет, в Европе велись, пусть и шепотом. Затем случилась история с якобы имевшим место вмешательством РФ в американские выборы, затем случилось совершенно «мутное» дело с покушением на шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и еще двадцать неустановленных лиц. Потом, заметил эксперт, произошла постановочная химическая атака Дамаска против мирного сирийского населения. И у СШАи ряда их клиентов в ЕС появились дополнительные аргументы не только продолжить предыдущие санкции, но и ввести новые.

«Нужно понимать, что в данном случае речь идет не только и не столько о том, насколько правдоподобны аргументы сторон (у нас, например, высмеивают шесть слайдов, с помощью которых Лондон «доказывал» причастность Москвы к покушению на Скрипаля), а о том, что это уже вопрос политической ориентации. Если страна или группа стран ориентируется на США, являясь формальным или неформальным союзником Вашингтона, тогда она должна, исходя из неписанной корпоративной этики, «верить» своему старшему товарищу. А Европа ориентируется на США и при прочих равных, поставленная перед выбором или-или — или Москва, или Вашингтон — всегда выберет последний. Вместе с тем на сегодняшний день, как представляется, вопрос ребром Белый дом пока перед Берлином не ставит, а значит, у европейских союзников США еще есть возможность выторговать себе условия, при которых их отказ от введения новых антироссийских санкций не будет рассматриваться Америкой как «бунт на корабле», — резюмировал Станислав Бышок.

Как сообщает «Газета.ru», немецкие компании оценили ущерб от антироссийских санкций США в €1,5 млрд.