«От бессилия перешел на хамство»: россияне ответили обозревателю из США, назвавшему РФ «страной второго сорта»

Москва, 28 апреля. Обозреватель американского издания Bloomberg Илан Лейк назвал Россию «страной второго сорта», сравнил с термитом, который «дискредитирует международные организации», и призвал исключить из них РФ.

Россияне иронично ответили журналисту, вспомнив о свойственном для некоторых людей весеннем обострении, а также напомнив, что компетентность международных организаций под вопрос поставили именно США.

«Чего еще ждать от западных СМИ? А проблема в институтах безопасности в мире, в том, что они давно в большинстве своем куплены. Яркий пример — представитель США в ООН, которая прямо заявила, как все смеют голосовать не за их (США – прим. ФАН) точку зрения, когда они тут платят, и ведет учет всех несогласных» — заметил один из пользователей соцсетей.

Как он отметил, за то, что уважение к международным организациям пропало, нужно «благодарить» Вашингтон и его союзников.

«Сколько уже войн устроили за последнее время Штаты? И что сделали эти как бы «уважаемые организации»? Абсолютно ничего», — заключил комментатор.

Всерьез заявление Лейка не воспринял никто. Россияне заметили, что подобным материалом обозреватель только подтверждает, что западные СМИ объявили РФ информационную войну.

«Полный набор западного бреда. Клише на клише. Вот это, собственно, и есть война. Информационная», — отметили они.

Комментаторы добавили, что свою задачу Лейк выполняет посредственно, и даже не пытается скрыть предвзятость своего текста.

«Предлагаю обозревателя Bloomberg Илана Лейка считать лжецом второго сорта. Потому что, даже лгать правдоподобно не умеет и не пытается», — говорится в комментариях.

Россияне отметили, что публикация обозревателя – очередное свидетельство неспособности Запада действовать.

«От бессилия уже просто перешел на хамство. Сделать ничего не могут, только языком чешут», — написали пользователи.