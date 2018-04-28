Меню
Экономика
Стало известно, сколько денег незаконно вывезли из России за 17 лет
Технологии
Boeing заявил о трудностях с созданием нового самолета-заправщика для ВВС США
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, сколько денег незаконно вывезли из России за 17 лет

    42

    Стало известно, сколько денег незаконно вывезли из России за 17 лет

    Москва, 28 апреля. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что согласно независимым оценкам из России за период с 2000 года по 2017 год незаконно вывезли более 430 миллиардов долларов США.

    По словам сенатора, «это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики».

    Как отметил Бондарев, незаконный вывод капитала из нашей страны — ключевая проблема, а ее решение повлияет на развитие отечественной экономики. 

    Сенатор также сообщил, что в комитете Совфеда по обороне и безопасности предлагают ряд мер по совершенствованию действующего законодательства — реформу системы банковского надзора, усовершенствование системы информационного и организационного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, создание «новых правовых и организационных механизмов», передает РИА Новости.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.