Стало известно, сколько денег незаконно вывезли из России за 17 лет

Москва, 28 апреля. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что согласно независимым оценкам из России за период с 2000 года по 2017 год незаконно вывезли более 430 миллиардов долларов США.

По словам сенатора, «это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики».

Как отметил Бондарев, незаконный вывод капитала из нашей страны — ключевая проблема, а ее решение повлияет на развитие отечественной экономики.

Сенатор также сообщил, что в комитете Совфеда по обороне и безопасности предлагают ряд мер по совершенствованию действующего законодательства — реформу системы банковского надзора, усовершенствование системы информационного и организационного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, создание «новых правовых и организационных механизмов», передает РИА Новости.