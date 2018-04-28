Косачев оценил идею сенатора США о присуждении Трампу премии мира за КНДР

Москва, 28 апреля. Идея о возможности вручения американскому лидеру Дональду Трампу Нобелевской премии мира за КНДР является необоснованной попыткой приписать Вашингтону исключительную роль в изменении ситуации на Корейском полуострове.

Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Ранее за идею присуждения премии Трампу высказался американский сенатор Линдси Грэм.

Как пишет ТАСС, Косачев добавил, что видит в этом заявлении попытку приписать Вашингтону исключительную и единоличную роль в «корейском развороте». При этом он уточнил, что США, действительно, сыграли «исключительную», но негативную роль на Корейском полуострове, нагнетая напряженность и постоянно провоцируя КНДР.