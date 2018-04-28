Началось строительство нового терминала аэропорта в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 28 апреля. Строительство нового терминала международного аэропорта Байкал началось в Улан-Удэ. Об этом стало известно в субботу, 28 апреля.

На торжественной церемонии присутствовали министр транспорта России Максим Соколов, глава Бурятии Алексей Цыденов и владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко. Первый камень фундамента нового здания аэропорта заложил глава министерства транспорта.

По словам Соколова, аэропорт, который сейчас функционирует в Улан-Удэ, уже устарел и не соответствует предъявляемым современным стандартам. Новый терминал «будет соответствовать ожиданиям и туристов, и жителей республики», сообщает ТАСС со ссылкой на Соколова.

Отмечается, что вместимость нового здания и пассажиропоток будет больше по сравнению с действующим аэропортом. Как стало известно, здание аэропорта планируют построить к 2021 году.