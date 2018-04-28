Иномарка перевернулась в Удмуртии: четыре человека погибли, двое ранены

Нижний Новгород, 28 апреля. В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Сарапул погибли четыре человека. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД по республике Удмуртия.

Согласно приведенным данным, авария случилась сегодня в 3.45 мск на улице Гончарова. Автомобиль Audi A6 под управлением 25-летнего водителя съехал с дороги в кювет, после чего опрокинулся. В результате смертельные травмы получили сам водитель и еще трое пассажиров. Еще два пассажира иномарки были доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что дорожная авария произошла в Мурманске: из-за резкого торможения автобуса ребенок-инвалид получил серьезные травмы.