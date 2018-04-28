Шойгу обсудил с главой Минобороны Франции вопросы региональной и глобальной безопасности

Москва, 28 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой французского военного ведомства Флоранс Парли вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства России. Отмечается, что телефонные переговоры состоялись в пятницу. Инициатором выступила французская сторона.

Как добавили в Минобороны, были обсуждены вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности. Как ранее писала «Газета.ru», Шойгу рассказал о «стиле Запада» в ударах по Сирии.