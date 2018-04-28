Меню
Политика
Шойгу обсудил с главой Минобороны Франции вопросы региональной и глобальной безопасности
Технологии
Boeing заявил о трудностях с созданием нового самолета-заправщика для ВВС США
Следующая новость
Загрузка...

    Шойгу обсудил с главой Минобороны Франции вопросы региональной и глобальной безопасности

    103

    Шойгу обсудил с главой Минобороны Франции вопросы региональной и глобальной безопасности

    Москва, 28 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой французского военного ведомства Флоранс Парли вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности.

    Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства России. Отмечается, что телефонные переговоры состоялись в пятницу. Инициатором выступила французская сторона.

    Как добавили в Минобороны, были обсуждены вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности. Как ранее писала «Газета.ru», Шойгу рассказал о «стиле Запада» в ударах по Сирии. 

    Шойгу обсудил с главой Минобороны Франции вопросы региональной и глобальной безопасности

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.