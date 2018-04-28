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Дешево и сердито: СМИ рассказали россиянам, куда отправиться на майские праздники
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    Дешево и сердито: СМИ рассказали россиянам, куда отправиться на майские праздники

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    Дешево и сердито: СМИ рассказали россиянам, куда отправиться на майские праздники

    Москва, 28 апреля. СМИ рассказали россиянам, куда отправиться на майские праздники, чтобы провести время с пользой и интересом и обойти незначительными тратами.

    Дешево и сердито отдохнуть на выходных жителям Москвы и ближайших областей можно в городах Золотого кольца, где сохранилось большое количество уникальных архитектурных, исторических и культурных памятников, пишет агентство «Ридус».

    Издание подготовило небольшой гид по пяти наиболее интересным городам маршрута – Угличу, Мышкину, Суздалю, Ярославлю и Костроме, рассказав, что стоит увидеть, где можно поесть и как добраться до населенных пунктов.

    Дешево и сердито: СМИ рассказали россиянам, куда отправиться на майские праздники

    Как напоминают журналисты, Углич наиболее известен тем, что именно в этом городе был убит царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного. Мышкин в свою очередь является музеем под открытым небом: большинство зданий – памятники архитектуры XIX — XX столетий. Кроме того, в городе находится уникальный Дворец мыши.

    По Суздалю, одному из самых нарядных городов России, настоятельно рекомендуется погулять пешком, в Ярославле – пройтись по паркам и монастырям, а в Костроме заглянуть в терем Снегурочки.

    Ранее, как сообщало URA.RU, эксперты составили топ-10 российских регионов для отдыха в майские праздники. Первое место в рейтинге занял Крым.

    Автор: Василий Котов
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