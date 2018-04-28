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Бузова встала за кассу в новом клипе Киркорова
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    Бузова встала за кассу в новом клипе Киркорова

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    Бузова встала за кассу в новом клипе Киркорова

    Москва, 28 апреля. Звезда шоу-биза Ольга Бузова в клипе Филиппа Киркорова встала за кассу супермаркета.

    Как сообщает URA.RU, презентация нового творения 50-летнего артиста на песню «Цвет настроения синий» состоялась накануне в ночном эфире Первого канала в программе «Вечерний Ургант».

    В видео далеко не молодой Киркоров примерил на себя образ современного хулигана. Во время ролика в новом образе перед зрителями предстали и другие звезды шоу-бизнеса, которые приняли участие в съемках клипа.

    Бузова встала за кассу в новом клипе Киркорова

    Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова в клипе исполнила роль кассирши супермаркета, продающая «молодому» Киркорову алкоголь. В видео также можно заметить блогера Амирана Сардарова, певцов Николая Баскова и Григория Лепса.
     

    Автор: Константин Терехов
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