Бузова встала за кассу в новом клипе Киркорова

Москва, 28 апреля. Звезда шоу-биза Ольга Бузова в клипе Филиппа Киркорова встала за кассу супермаркета.

Как сообщает URA.RU, презентация нового творения 50-летнего артиста на песню «Цвет настроения синий» состоялась накануне в ночном эфире Первого канала в программе «Вечерний Ургант».

В видео далеко не молодой Киркоров примерил на себя образ современного хулигана. Во время ролика в новом образе перед зрителями предстали и другие звезды шоу-бизнеса, которые приняли участие в съемках клипа.

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова в клипе исполнила роль кассирши супермаркета, продающая «молодому» Киркорову алкоголь. В видео также можно заметить блогера Амирана Сардарова, певцов Николая Баскова и Григория Лепса.

